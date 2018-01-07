«Тампа» проиграла второй матч кряду, Василевский пропустил шесть голов

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели второе поражение кряду по итогам гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», уступив в Канаде со счётом 3:6.



Флоридцы провалили первый период, пропустив три гола. В течение двух минут на старте второго периода шайбы Виктора Хедмана и Слейтера Коккока с передачи Никиты Кучерова вернули интригу, а за четыре минуты до второго перерыва Янни Гурд забил третий гол гостей после передачи Михаила Сергачёва. Однако в третьем периоде «Тампа» снова пропустила трижды, что и предрешило исход противостояния.



Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл на льду весь матч и отразил 27 бросков из 33. Кучеров и Наместников завершили игру с показателями полезности «-2», коэффициент Сергачёва составил «-4».