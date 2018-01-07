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«Тампа» проиграла второй матч кряду, Василевский пропустил шесть голов

Хоккей

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели второе поражение кряду по итогам гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», уступив в Канаде со счётом 3:6.

Флоридцы провалили первый период, пропустив три гола. В течение двух минут на старте второго периода шайбы Виктора Хедмана и Слейтера Коккока с передачи Никиты Кучерова вернули интригу, а за четыре минуты до второго перерыва Янни Гурд забил третий гол гостей после передачи Михаила Сергачёва. Однако в третьем периоде «Тампа» снова пропустила трижды, что и предрешило исход противостояния.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл на льду весь матч и отразил 27 бросков из 33. Кучеров и Наместников завершили игру с показателями полезности «-2», коэффициент Сергачёва составил «-4».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
6 : 3
3:0, 0:3, 3:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Дзингел (Стоун) – 04:48 (5x5), 2:0 – Дюшейн (Райан) – 05:51 (5x5), 3:0 – Смит (Карлссон, Одуйя) – 17:04 (5x5), 3:1 – Хедман – 20:26 (5x5), 3:2 – Коккок (Кучеров, Киллорн) – 21:41 (5x5), 3:3 – Гурд (Сергачёв, Джонсон) – 35:57 (5x4), 4:3 – Стоун (Брассар, Шабо) – 50:44 (5x5), 5:3 – Пажо (Карлссон) – 54:57 (4x4), 6:3 – Дзингел (Карлссон, Стоун) – 57:08 (5x5)
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