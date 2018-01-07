«Торонто» нанёс поражение «Ванкуверу» в серии буллитов

Игроки «Торонто Мэйпл Лифс» добились второй победы подряд, выиграв у «Ванкувер Кэнакс» по итогам серии буллитов, результат матча в Торонто — 3:2.



Брок Бисер вывел гостей вперёд на 23-й минуте, на экваторе третьего периода Сэм Ганье удвоил преимущество «Ванкувера». Однако следом Остон Мэттьюс открыл счёт голам «Торонто», а точный бросок Тайлера Бозака на 53-й минуте позволил перевести игру в овертайм.



Победитель был определён лишь по итогам серии буллитов, успеха в которой добились игроки «Торонто». Решающий бросок на счету Бозака. Это поражение стало для «Ванкувера» третьим кряду.