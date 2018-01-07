Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Торонто» нанёс поражение «Ванкуверу» в серии буллитов

Хоккей

Игроки «Торонто Мэйпл Лифс» добились второй победы подряд, выиграв у «Ванкувер Кэнакс» по итогам серии буллитов, результат матча в Торонто — 3:2.

Брок Бисер вывел гостей вперёд на 23-й минуте, на экваторе третьего периода Сэм Ганье удвоил преимущество «Ванкувера». Однако следом Остон Мэттьюс открыл счёт голам «Торонто», а точный бросок Тайлера Бозака на 53-й минуте позволил перевести игру в овертайм.

Победитель был определён лишь по итогам серии буллитов, успеха в которой добились игроки «Торонто». Решающий бросок на счету Бозака. Это поражение стало для «Ванкувера» третьим кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 2
0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Бисер (Ванек) – 22:59 (5x5), 0:2 – Ганье (Седин, Седин) – 46:34 (5x3), 1:2 – Мэттьюс (Хайман, Нюландер) – 48:23 (5x5), 2:2 – Бозак (Райлли, Дермотт) – 52:37 (5x5), 3:2 – Бозак – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент