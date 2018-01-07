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«Рейнджерс» победили «Аризону» по буллитам, Бучневич свой бросок не реализовал

Хоккей

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над соперниками из «Аризоны Койотс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ по итогам серии буллитов, результат встречи — 2:1.

Энтони Дюклер вывел хозяев вперёд на 11-й минуте, на 26-й минуте Джимми Веси забросил шайбу в составе команды гостей. До окончания третьего периода результат на табло не изменился, без голов обошлось и дополнительное время. В серии буллитов преуспели гости из Нью-Йорка, несмотря на нереализованный бросок россиянина Павла Бучневича. Для победы хватило буллита в исполнении Мики Зибанеджада.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 2
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Дюклер (Степан, Дворак) – 10:50 (5x4), 1:1 – Веси – 25:11 (5x5), 1:2 – Зибанеджад – 65:00 ( ПБ)
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