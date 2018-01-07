«Рейнджерс» победили «Аризону» по буллитам, Бучневич свой бросок не реализовал

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над соперниками из «Аризоны Койотс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ по итогам серии буллитов, результат встречи — 2:1.



Энтони Дюклер вывел хозяев вперёд на 11-й минуте, на 26-й минуте Джимми Веси забросил шайбу в составе команды гостей. До окончания третьего периода результат на табло не изменился, без голов обошлось и дополнительное время. В серии буллитов преуспели гости из Нью-Йорка, несмотря на нереализованный бросок россиянина Павла Бучневича. Для победы хватило буллита в исполнении Мики Зибанеджада.