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«Колорадо» разгромил «Миннесоту», Якупов отметился голевой передачей

Хоккей

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» продлили победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти игр, без проблем справившись на домашней площадке с соперниками из «Миннесоты Уайлд». Встреча в Денвере завершилась со счётом 7:2.

В первых двух периодах хозяева забросили по две шайбе, в заключительном трижды поразили ворота «Миннесоты».

В составе «Колорадо» Карл Сёдерберг оформил дубль, Александр Керфут, Колин Уилсон и Микко Рантанен записали в свой актив по две результативные передачи, а Натан Маккиннон — гол и два ассиста. Результативная передача и на счету Наиля Якупова. В составе «Уалд» двумя точными бросками отметился Эрик Стаал.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
7 : 2
2:1, 2:1, 3:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Бурк (Уилсон, Джост) – 07:38 (5x5), 2:0 – Немет (Маккиннон, Рантанен) – 18:16 (5x5), 2:1 – Стаал (Бродин, Цукер) – 19:27 (5x5), 3:1 – Сёдерберг (Керфут) – 28:03 (5x4), 4:1 – Рантанен (Ландеског, Маккиннон) – 36:19 (5x5), 4:2 – Стаал (Цукер, Сутер) – 39:22 (5x4), 5:2 – Сёдерберг (Якупов, Керфут) – 45:13 (5x4), 6:2 – Маккиннон (Жирар, Рантанен) – 47:17 (4x4), 7:2 – Джост (Уилсон, Бурк) – 57:45 (4x4)
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