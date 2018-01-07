«Колорадо» разгромил «Миннесоту», Якупов отметился голевой передачей

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» продлили победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до пяти игр, без проблем справившись на домашней площадке с соперниками из «Миннесоты Уайлд». Встреча в Денвере завершилась со счётом 7:2.



В первых двух периодах хозяева забросили по две шайбе, в заключительном трижды поразили ворота «Миннесоты».



В составе «Колорадо» Карл Сёдерберг оформил дубль, Александр Керфут, Колин Уилсон и Микко Рантанен записали в свой актив по две результативные передачи, а Натан Маккиннон — гол и два ассиста. Результативная передача и на счету Наиля Якупова. В составе «Уалд» двумя точными бросками отметился Эрик Стаал.