Хенрик Лундквист вышел на восьмое место в истории НХЛ по победам среди вратарей

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над соперниками из «Аризоны Койотс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ по итогам серии буллитов, результат встречи — 2:1.

Шведский голкипер «рейнджеров» Хенрик Лундквист одержал 424-ю победу в НХЛ, проведя 777 матчей в лиге. Он вышел на восьмое место в истории НХЛ по победам, обогнав Тони Эспозито, одержавшего 423 победы за карьеру в 886 матчах.

На первом месте находится Мартин Бродо (691), второе место занимает Патрик Руа (551), тройку лучших замыкает Эд Белфур (484).

Следующей целью Лундквиста является Жак Плант, который занимает седьмую позицию с 437 выигранными матчами.