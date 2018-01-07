Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев выбыл из-за травмы до конца января

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев выбыл до 26 января из-за травмы, информирует официальный сайт КХЛ.



Кугрышев 5 января принял участие в гостевом матче с «Амуром» (4:0), в котором провёл на площадке более семи минут. Нападающий «ястребов» получил травму по ходу второго периода, в третьем периоде той игры участия уже не принимал.

В этом сезоне 27-летний форвард принял участие в 48 матчах, в которых набрал 24 (11+13) очка. Хоккеист не поможет своей команде в ближайших четырёх матчах: с «Сибирью» и двух играх с «Металлургом» и «Трактором».