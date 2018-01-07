Бергстрём повторил рекорд «Сибири» Дмитрия Кугрышева по результативной серии

Нападающий «Сибири» Александер Бергстрём сделал результативную передачу в матче регулярного сезона КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», который завершился поражением его команды со счётом 4:7.

«Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь» забросили 11 шайб, клуб из Китая оказался точнее

Шведский нападающий бросил по воротам Александра Скрынника, тот отразил шайбу, а первым на добивании успел Йонас Энлунд.

Таким образом, Бергстрём набрал очки в 13-м матче подряд. Это повторение клубного рекорда, установленного форвардом Дмитрием Кугрышевым (сезон-2014/15). Шведский нападающий не заканчивает матч без набранных очков начиная с 30 ноября.

Всего в нынешнем сезоне на счету Бергстрёма 37 (20+17) очков в 48 играх.

Видео гола можно посмотреть на сайте КХЛ.