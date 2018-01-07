«Сибирь» прервала 5-матчевую серию побед поражением от «Куньлуня»

«Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду обыграл «Сибирь» со счётом 7:4 в матче регулярного сезона КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь» забросили 11 шайб, клуб из Китая оказался точнее

До поединка с «Куньлунем» новосибирский клуб побеждал в пяти матчах подряд: «Нефтехимик» (6:2), ХК «Сочи» (4:3), «Ак Барс» (4:1), «Амур» (3:2 Б), «Адмирал (3:2 ОТ). Последнее поражение было датировано 23 декабря, когда команда уступила „Салавату Юлаеву“, ведя по ходу матча 3:0.

Алексей Красиков пропустил 2 шайбы меньше чем за минуту и был заменён на Салака

В поединке с «Куньлунем» клуб Владимира Юрзинова-младшего по ходу второго периода вёл в счёте 3:1.

«Сибирь» сохранила за собой восьмое место на Востоке, но у отстающего на одно очко «Амура» две игры в запасе.