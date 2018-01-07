19-летний Илья Коновалов сыграет в воротах «Локомотива» в игре с «Динамо»

«Локомотив» и московское «Динамо» объявили составы на главный матч игрового дня регулярного сезона КХЛ, который начнётся в 17:00 мск в Ярославле.
В воротах хозяев сыграет 19-летний Илья Коновалов. Основной голкипер «Локомотива» Алексей Мурыгин не попал в заявку на матч после двух пропущенных шайб с двух бросков в игре с «Металлургом».
В состав гостей вернулся нападающий Евгений Артюхин, а игру на последнем рубеже начнёт Александр Ерёменко. Из-за дисквалификации игру пропустит форвард Владимир Брюквин.
«Локомотив»:
Коновалов (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун,
Любушкин — Елесин, Мосалёв — Апальков — Аверин,
Коледов — Пайгин, Полунин — Красковский — Коршков,
Черепанов, Картаев — Локтионов — Кадейкин, Юртайкин.
«Динамо»:
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Карсумс — Игнатушкин — Тарасов,
Кутейкин — Хиетанен, Комаров — Игумнов — Алексеев,
Соловьёв — Рылов, Сопин — Казионов — Артюхин,
Корягин, Петунин — Ефремов — Марковин, Сидляров.