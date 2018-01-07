19-летний Илья Коновалов сыграет в воротах «Локомотива» в игре с «Динамо»

«Локомотив» и московское «Динамо» объявили составы на главный матч игрового дня регулярного сезона КХЛ, который начнётся в 17:00 мск в Ярославле.

В воротах хозяев сыграет 19-летний Илья Коновалов. Основной голкипер «Локомотива» Алексей Мурыгин не попал в заявку на матч после двух пропущенных шайб с двух бросков в игре с «Металлургом».

В состав гостей вернулся нападающий Евгений Артюхин, а игру на последнем рубеже начнёт Александр Ерёменко. Из-за дисквалификации игру пропустит форвард Владимир Брюквин.

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин дисквалифицирован на один матч

«Локомотив»:

Коновалов (Судницин);

Кронвалль — Накладал, Тальбо — Контиола — Козун,

Любушкин — Елесин, Мосалёв — Апальков — Аверин,

Коледов — Пайгин, Полунин — Красковский — Коршков,

Черепанов, Картаев — Локтионов — Кадейкин, Юртайкин.

«Динамо»:

Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Карсумс — Игнатушкин — Тарасов,

Кутейкин — Хиетанен, Комаров — Игумнов — Алексеев,

Соловьёв — Рылов, Сопин — Казионов — Артюхин,

Корягин, Петунин — Ефремов — Марковин, Сидляров.