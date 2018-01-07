Карпентер: большая победа для «Куньлуня», потому что «Сибирь» в прекрасной форме

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Сибирью» (7:4).

«Сибирь» прервала пятиматчевую серию побед поражением от «Куньлуня»

«Учитывая шансы, что мы ещё можем попасть в плей-офф, эта была очень большая победа для нас. Мы настраивались на «Сибирь», знали, что команда в прекрасной форме, — она выиграла пять последних матчей и семь из восьми. Но мы были готовы, понимали, что нужно играть с самого начала и до самого конца, что, собственно, мы и сделали. Важная победа», — передаёт слова Карпентера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.