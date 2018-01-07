Юрзинов-мл.: ничего не могу сказать о «Куньлуне», в том году были хорошие игроки

Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:7). В прошлом году специалист возглавлял клуб из Китая.

«Сегодня игра могла сложиться как в одну, так и в другую сторону. Нам, конечно, было сложно, потому что третий матч мы играли на выезде. Соперник лучше реализовал свои моменты. Я считаю, что была хорошая и боевая игра. Но не хватило нам немного батареи в третьем периоде.

Настраивался ли как-то по-особенному на этот матч? У нас две последние игры были очень сложные, потратили много сил. Настраиваемся одинаково на каждый матч. Естественно, хотели заработать очки, но так сложилась игра.

Что я могу сказать о «Куньлуне»? Ничего. В прошлом году была хорошая команда», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.