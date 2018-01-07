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Дубль Полыгалова помог «Трактору» обыграть «Автомобилист»

Хоккей

«Трактор» на домашнем льду победил «Автомобилист» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев дубль на счету Игоря Полыгалова (52-я минута, 59), ещё по разу забросили Линус Виделль (31), Пол Щехура (41) и Александр Черников (57). В составе гостей по шайбе записали на свой счёт Анатолий Голышев (37) и Никита Трямкин (50).

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
5 : 2
0:0, 1:1, 4:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Виделль (Вишневский, Полыгалов) – 30:55 (5x5), 1:1 – Голышев (Коварж, Трямкин) – 36:01 (5x4), 2:1 – Щехура (Йюнге, Кручинин) – 40:51 (5x5), 2:2 – Трямкин (Крикунов, Кучерявенко) – 49:28 (5x5), 3:2 – Полыгалов (Якуценя) – 51:10 (5x5), 4:2 – Черников (Шинин, Рыбаков) – 56:14 (5x5), 5:2 – Полыгалов (Шаров) – 58:26 (5x5)

Игорь Полыгалов набрал три (2+1) очка за результативность в составе победителей, в составе екатеринбуржцев по два (1+1) очка набрали Анатолий Голышев и Никита Трямкин.

«Трактор» прервал двухматчевую серию поражений.

Обзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.

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