Дубль Полыгалова помог «Трактору» обыграть «Автомобилист»

«Трактор» на домашнем льду победил «Автомобилист» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев дубль на счету Игоря Полыгалова (52-я минута, 59), ещё по разу забросили Линус Виделль (31), Пол Щехура (41) и Александр Черников (57). В составе гостей по шайбе записали на свой счёт Анатолий Голышев (37) и Никита Трямкин (50).

Игорь Полыгалов набрал три (2+1) очка за результативность в составе победителей, в составе екатеринбуржцев по два (1+1) очка набрали Анатолий Голышев и Никита Трямкин.

«Трактор» прервал двухматчевую серию поражений.

Обзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ.