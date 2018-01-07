Женская молодёжная сборная России проиграла команде США на ЧМ-2018

Женская молодёжная сборная России проиграла команде США в своём втором матче на чемпионате мира — 2018 со счётом 3:5.

Что происходит? Женская «молодёжка» готова биться с Канадой и США за медали Мы думали, что они проиграют Канаде и США 0:10.

В составе российской сборной заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Илона Маркова, Анастасия Пестова и Анастасия Медведева. В составе победителей отличились Тейлор Хейс, Бритта Кёрл (дубль), Маргарет Николсон и Ханна Билка.



В группе А помимо российской сборной играют Канада, США и Швеция. В группе В – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Два лидера группы А напрямую попадут в полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью и четвёртую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы В.

В первый день турнира российская команда была сильнее сборной Канады (3:2).