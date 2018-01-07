Шинин: «Трактору» было некуда отступать в игре с «Автомобилистом»

Защитник и капитан «Трактора» Александр Шинин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:2).

«Безусловно, очень приятно выигрывать в свой день рождения. Хотелось бы поблагодарить болельщиков. Три игры подряд полный дворец, обалденная обстановка. Спасибо им за это. Всех с победой. Очень нужная победа, все красавцы.

Первые два периода присматривались друг к другу. Старались сделать как можно меньше ошибок, играли попроще, а в третьем периоде было уже некуда отступать, была нужна победа, и мы её добились. После первой шайбы уже понимали, что не отпустим победу", — цитирует Шинина пресс-служба клуба.