Женский МЧМ-2018: самые яркие моменты матча Россия — США

Женская молодёжная сборная России проиграла в своём втором матче на чемпионате мира команде США со счётом 3:5.

Женская молодёжная сборная России проиграла команде США на ЧМ-2018

В составе российской сборной заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Илона Маркова, Анастасия Пестова и Анастасия Медведева. В составе победителей отличились Тейлор Хейс, Бритта Кёрл (дубль), Маргарет Николсон и Ханна Билка.

В группе А помимо российской сборной играют Канада, США и Швеция. В группе В – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Два лидера группы А напрямую попадут в полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью и четвёртую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы В.

Видеообзор можно посмотреть также на канале ФХР в YouTube.