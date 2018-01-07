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Дубль Локтионова принёс «Локомотиву» победу над «Динамо»

Хоккей

«Локомотив» в овертайме сломил сопротивление московского «Динамо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.

На второй минуте первого периода счёт был открыт после точного броска защитника «Динамо» Якова Рылова. За 31 секунду до конца третьего периода нападающий хозяев Андрей Локтионов сначала перевёл игру в овертайм, а затем и принёс победу своей команде.

Голкипер гостей Александр Ерёменко отразил 48 бросков по воротам «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 1
0:1, 0:0, 1:0, 1:0
Динамо М
Москва
0:1 – Рылов (Артюхин) – 01:35 (5x5), 1:1 – Локтионов (Кронвалль, Коршков) – 59:29 (6x5), 2:1 – Локтионов (Картаев) – 62:34 (3x3)

Московское «Динамо» набрало 72-е очко и переместилось на седьмое место в Западной конференции. Однако отстающие на одно и два очка соответственно «Спартак» и «Северсталь» имеют по три игры в запасе.

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