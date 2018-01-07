Дубль Локтионова принёс «Локомотиву» победу над «Динамо»

«Локомотив» в овертайме сломил сопротивление московского «Динамо» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.

На второй минуте первого периода счёт был открыт после точного броска защитника «Динамо» Якова Рылова. За 31 секунду до конца третьего периода нападающий хозяев Андрей Локтионов сначала перевёл игру в овертайм, а затем и принёс победу своей команде.

Голкипер гостей Александр Ерёменко отразил 48 бросков по воротам «Динамо».

Московское «Динамо» набрало 72-е очко и переместилось на седьмое место в Западной конференции. Однако отстающие на одно и два очка соответственно «Спартак» и «Северсталь» имеют по три игры в запасе.