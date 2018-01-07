Аболс — о 0:5: нельзя удаляться со СКА, но «Лада» с этим совсем не справилась

Главный тренер тольяттинской “Лады” Артис Аболс прокомментировал поражение в матче против “СКА” со счётом 0:5.

“Хорошо сыграли первый период, но к сожалению не забили. Играя с таким соперником, как СКА, для нас особенно важно забить первыми и повести в счёте. В матчах со СКА нельзя удаляться, но мы с этим совсем не справились, пропустили три гола в меньшинстве. До того момента, как пропустили третью шайбу в начале третьего периода, упрекнуть команду было не в чем, но после этого 10 минут играли очень плохо.

В моменте с удалением Дьякова был недоволен, что ему выписали ещё 10 минут ”, — передаёт слова Аболса корреспондент “Чемпионата” Сергей Ляховский.

Игроки «Лады» получили четыре двухминутных удаления.