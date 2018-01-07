НХЛ объявила имена главных тренеров сборных дивизионов на Матч звёзд, который состоится в Тампе 29 января, информирует пресс-служба лиги.

Сборную Атлантического дивизиона возглавит главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер, клуб которого является лидером НХЛ.

Команду Центрального дивизиона возглавит главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт, его клуб находится на третьем месте Восточной конференции.

Руководить сборной Столичного дивизиона будет главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц. «Столичные» — лидеры своего дивизиона.

Команду Тихоокеанского дивизиона возглавит главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан, чей клуб стал главным открытием сезона НХЛ. «Рыцари» в свой дебютный сезон в лиге идут на первом месте в Западной конференции.