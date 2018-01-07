Белоусов: СКА есть СКА, не зря они на первом месте

Нападающий «Лады» Георгий Белоусов прокомментировал поражение в матче со СКА со счётом 0:5.

«На СКА особого настроя не надо было. Первый период играли хорошо, были шансы забить гол. Если бы удалось забросить шайбу, возможно, игра сложилась бы по-другому. Получили два удаления, пропустили две шайбы и игра перевернулась не в нашу сторону. Сложно что-то комментировать, на табло 0:5.

При счёте 0:2 перед третьим периодом понимали, что нужно выходить и больше играть в чужой зоне, заставлять соперника ошибаться, уставать, и тогда бы появились моменты у ворот. Но мы, к сожалению, не владели инициативой, а когда играешь без шайбы, приходится только прессинговать, отбирать шайбу в чужой зоне. СКА есть СКА, не зря они на первом месте.

Лазушин провёл второй матч после травмы. Отлично сыграл с московским «Динамо», со СКА тоже очень много выручал, его вины в пропущенных шайбах нет. Очень рад, что он выздоровел и вернулся на лёд.

«Лада» после поражения от СКА официально лишилась шансов на плей-офф. Нам остаётся только радовать болельщиков в оставшихся матчах, стараться побеждать и биться за город», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.