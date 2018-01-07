«Динамо» Рига из-за суеверий запретило болельщику посещать игры в образе ведьмы

Болельщику рижского «Динамо» Юрию Петерсонсу по прозвищу Ведьмак Юрчик отказано в посещении домашних матчей команды в маске ведьмы, сообщает TVNet.



Руководство латвийского клуба полагает, что в таком образе фанат приносит неудачу. 4 января охрана «Арены-Риги» не пустила Петерсонса на игру с «Нефтехимиком» (2:1) в маске, разрешив ему войти только без маски.



«Я разочарован в руководстве «Динамо», у меня всё ещё шок. Они хотят изменить мой образ, поскольку он слишком негативный. Все эти девять лет они меня носили на руках, в октябре даже публично поздравили с днём рождения.

В конце года мне из Давоса позвонил член правления клуба Зигмар Приеде, который сказал, что надо что-то менять, а на следующую игру без предупреждения меня уже не пустили. Я не ощущал от других, что у меня негативный образ. Никогда негатива не было, дети всегда бежали ко мне фотографироваться.



Но я всё равно продолжу ходить в качестве простого болельщика. Имидж можно изменить, но они мне ничего такого не предложили. Если надо — встречаемся и говорим. Многие за рубежом говорили, что во мне есть что-то такое, чего нет ни у одного другого образа», – сказал Петерсонс.