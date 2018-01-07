Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Баффало»

«Филадельфия Флайерз» на домашнем льду переиграл «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 22-й минуте матча счёт был открыт после точного броска нападающего гостей Райана О'Райлли. Однако в дальнейшем отличались только хозяева. Успех праздновали защитник Шейн Гостисбер (24), нападающий Шон Кутюрье, оформивший дубль (28, 59), и российский защитник Иван Проворов (60), который поразил пустые ворота. Вторая шайба Кутюрье также была заброшена в пустые ворота.

Вратарь «лётчиков» Михал Нойвирт отразил 30 бросков по воротам.