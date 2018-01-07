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Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Баффало»

Хоккей

«Филадельфия Флайерз» на домашнем льду переиграл «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 22-й минуте матча счёт был открыт после точного броска нападающего гостей Райана О'Райлли. Однако в дальнейшем отличались только хозяева. Успех праздновали защитник Шейн Гостисбер (24), нападающий Шон Кутюрье, оформивший дубль (28, 59), и российский защитник Иван Проворов (60), который поразил пустые ворота. Вторая шайба Кутюрье также была заброшена в пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 1
0:0, 2:1, 2:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – О'Райлли (Айкел, Ристолайнен) – 21:50 (5x4), 1:1 – Гостисбер (Лотон, Лехтеря) – 23:42 (5x5), 2:1 – Кутюрье (Жиру, Ворачек) – 27:17 (5x4), 3:1 – Кутюрье (Ворачек, Раффль) – 58:45 (en), 4:1 – Проворов (Симмондс, Макдональд) – 59:27 (en)

Вратарь «лётчиков» Михал Нойвирт отразил 30 бросков по воротам.

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