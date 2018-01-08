Тарасенко и Барбашёв организовали гол «Сент-Луиса» в игре с «Кэпиталз»

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного сезона НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Идёт второй период матча, счёт равный — 1:1.

Тарасенко сравнял счёт в матче на второй минуте второго периода, расстреляв ворота голкипера «столичных» Брэйдена Холтби, воспользовавшись пасом другого российского игрока Ивана Барбашёва. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов заработал минус в показатель полезности.

Для Тарасенко эта шайба стала 18-й в сезоне, Барбашёв записал на свой счёт вторую результативную передачу.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».