QMJHL: нападающий Герман Рубцов стал второй звездой матча с «Галифаксом»

Нападающий клуба лиги Квебека «Акади-Баттхёрст» Герман Рубцов стал второй звездой матча с «Галифакс Мусхэдз» (5:6). Российский форвард набрал 3 (1+2) очка за результативность при показателе полезности "+1".

Рубцов в составе молодёжной сборной выступал на чемпионате мира 2018 года, который завершился для нашей команды на стадии четвертьфинала поражением от сборной США (2:4). Игра с «Галифаксом» стала второй для Рубцова после возвращения из сборной в клуб.

В этом сезоне на счету нападающего 28 (9+19) очков в 27 играх в лиге.