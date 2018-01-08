Нападающий «Флориды» Максим Мамин дебютирует в НХЛ в игре с «Коламбусом»

Нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин дебютирует в НХЛ в игре с «Коламбус Блю Джекетс», информирует обозреватель НХЛ Стив Гольдштейн в своём «твиттере». Поединок начнётся в 01:00 мск.

Мамин заявлен на игру в третьем сочетании с Джаредом Макканном и Колтоном Севьюром. Его соотечественник Евгений Дадонов сыграет в первом звене с Джонатоном Юбердо и Александром Барковым.

Мамин пока не провёл ни одной игры в сильнейшей лиге мира. В этом сезоне 22-летний форвард принял участие в 23 матчах АХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач. В последних двух играх перед вызовом в НХЛ Мамин набрал 3 (2+1) очка за результативность.

Мамин был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ 2016 года в шестом раунде под общим 175-м номером.

Видео подготовки Мамина к выходу на лёд можно посмотреть в «твиттере» клуба.