Овечкин забил 27-й гол в сезоне, выйдя на чистое 1-е место в гонке снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз». Россиянин отличился на 49-й минуте, его ассистентами стали Джон Карлсон и Никлас Бекстрём. После гола Овечкина счёт в матче стал ничейным — 2:2.

Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице «Кэпиталз» в «Твиттере».

Эта шайба стала для Овечкина 27-й в сезоне. Она позволила ему обойти соотечественника Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и единолично возглавить гонку снайперов НХЛ. Всего на счету Овечкина теперь 44 (27+17) очка в 42 матчах.