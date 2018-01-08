«Виннипег» с Куликовым победил «Сан-Хосе», «Чикаго» справился с «Эдмонтоном»

«Виннипег Джетс» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:1. Два гола в составе победителей провёл Мэттью Перо (40, 58), по одному — Мэтт Хендрикс (13) и Марко Данё (32). За «Шаркс» шайбу забросил Логан Кутюр (35). Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 34 секунды. «Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду, а «Виннипег» выиграл пятую встречу из последних шести.

«Чикаго Блэкхоукс» уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» также со счётом 4:1. В составе «Чикаго» отличились Ник Шмальц (9-я минута), Алекс Дебринкэт (10), Джонатан Тэйвз (40) и Джордан Истерли (50). За «Эдмонтон» шайбу забросил Дарнелл Нурс (25). Это шестое поражение «Ойлерз» в последних семи матчах.