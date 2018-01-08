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«Виннипег» с Куликовым победил «Сан-Хосе», «Чикаго» справился с «Эдмонтоном»

Хоккей

«Виннипег Джетс» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:1. Два гола в составе победителей провёл Мэттью Перо (40, 58), по одному — Мэтт Хендрикс (13) и Марко Данё (32). За «Шаркс» шайбу забросил Логан Кутюр (35). Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провёл на льду 17 минут 34 секунды. «Сан-Хосе» потерпел третье поражение кряду, а «Виннипег» выиграл пятую встречу из последних шести.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 1
1:0, 2:1, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Хендрикс (Копп, Армиа) – 12:42 (5x5), 2:0 – Данё (Троуба, Копп) – 31:03 (5x5), 2:1 – Кутюр (Павелски, Бёрнс) – 34:47 (5x4), 3:1 – Перро (Уилер, Майерс) – 39:01 (5x4), 4:1 – Перро (Майерс) – 56:48 (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» также со счётом 4:1. В составе «Чикаго» отличились Ник Шмальц (9-я минута), Алекс Дебринкэт (10), Джонатан Тэйвз (40) и Джордан Истерли (50). За «Эдмонтон» шайбу забросил Дарнелл Нурс (25). Это шестое поражение «Ойлерз» в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
4 : 1
2:0, 1:1, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Шмальц (Хартман, Рутта) – 08:03 (5x5), 2:0 – Дебринкэт (Кемпф) – 09:29 (5x5), 2:1 – Нурс (Каммальери, Кассиан) – 24:12 (5x5), 3:1 – Саад (Тэйвз, Хиностроза) – 39:50 (5x5), 4:1 – Истерли – 49:52 (5x5)
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