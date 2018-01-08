«Вашингтон» в овертайме обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Тарасенко забили по голу

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Бретт Коннолли (14-я минута), Александр Овечкин (49) и Ларс Эллер (51). За «Сент-Луис» голы забили Владимир Тарасенко (22), Александер Стин (26) и Карл Гуннарссон (56). Победу «Кэпиталз» принёс гол Никласа Бекстрёма на 5-й минуте овертайма.

Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв отметился результативной передачей. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 31 секунду, защитник Дмитрий Орлов — 26 минут 34 секунды.

Эта победа стала для «столичных» четвёртой подряд.

Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице «Кэпиталз» в «Твиттере».

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Блюз» в «Твиттере».