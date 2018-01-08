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«Вашингтон» в овертайме обыграл «Сент-Луис», Овечкин и Тарасенко забили по голу

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Бретт Коннолли (14-я минута), Александр Овечкин (49) и Ларс Эллер (51). За «Сент-Луис» голы забили Владимир Тарасенко (22), Александер Стин (26) и Карл Гуннарссон (56). Победу «Кэпиталз» принёс гол Никласа Бекстрёма на 5-й минуте овертайма.

Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв отметился результативной передачей. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 31 секунду, защитник Дмитрий Орлов — 26 минут 34 секунды.

Эта победа стала для «столичных» четвёртой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 3
1:0, 0:2, 2:1, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Коннолли (Овечкин, Карлсон) – 13:15 (5x4), 1:1 – Тарасенко (Барбашев, Эдмундсон) – 21:18 (5x5), 1:2 – Стин (Пьетранджело, Шенн) – 25:02 (5x4), 2:2 – Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 48:00 (5x4), 3:2 – Эллер (Оши, Боуи) – 50:49 (5x5), 3:3 – Гуннарссон (Берглунд, Томпсон) – 55:51 (5x5), 4:3 – Бекстрём (Оши) – 64:17 (3x3)

Видео гола Овечкина можно посмотреть на странице «Кэпиталз» в «Твиттере».

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Блюз» в «Твиттере».

«Овечкин будет забивать из левого круга и в 100 лет»
«Вашингтон» наконец-то забил и выиграл, а капитан команды принял в этом самое деятельное участие.
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