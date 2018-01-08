Буллит Панарина и 42 сейва Бобровского помогли «Коламбусу» одолеть «Флориду»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал непростую победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Коламбуса» отличились Ник Фолиньо (10-я минута) и Пьер-Люк Дюбуа (38). За «Флориду» голы забили Джонатан Юбердо (21) и Александр Барков (59). В серии буллитов команды исполнили 16 бросков на двоих. Победный буллит в активе Джоша Андерсона.

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит. Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов также записал себе в актив голевую передачу, а вот свою попытку в серии буллитов не реализовал. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 42 броска по своим воротам и 4 буллита в послематчевой серии. Нападающий «пантер» Максим Мамин провёл 9 минут 19 секунд в своём дебютном матче в НХЛ.

Это поражение стало для «Флориды» третьим подряд. «Коламбус» одержал вторую победу в последних шести встречах.

Видео гола Дюбуа можно посмотреть на странице «Блю Джекетс» в «Твиттере».