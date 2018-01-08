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«Ванкувер» уступил «Монреалю», потерпев четвёртое поражение подряд

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В составе «Монреаля» отличились Карл Алзнер (10-я минута), Алекс Гальченюк (23), Брендан Галлахер (49), Пол Байрон (59) и Макс Пачьоретти (60). За «Ванкувер» голы забили Даниэль Седин (34) и Майкл дель Зотто (43).

Эта победа стала для «Канадиенс» второй после серии из пяти поражений. В свою очередь, «Кэнакс» проиграли четвёртую встречу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5 : 2
1:0, 1:1, 3:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Алзнер – 09:39 (5x5), 2:0 – Гальченюк (Питри, Друен) – 22:12 (5x4), 2:1 – Седин (Эдлер, Седин) – 33:04 (5x5), 2:2 – дель Зотто (Бисер, Седин) – 42:47 (5x5), 3:2 – Галлахер (Алзнер) – 48:44 (5x5), 4:2 – Байрон (Галлахер) – 58:45 (5x5), 5:2 – Пачьоретти (Дано) – 59:01 (en)
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