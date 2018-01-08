«Ванкувер» уступил «Монреалю», потерпев четвёртое поражение подряд

«Монреаль Канадиенс» переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «Монреаля» отличились Карл Алзнер (10-я минута), Алекс Гальченюк (23), Брендан Галлахер (49), Пол Байрон (59) и Макс Пачьоретти (60). За «Ванкувер» голы забили Даниэль Седин (34) и Майкл дель Зотто (43).
Эта победа стала для «Канадиенс» второй после серии из пяти поражений. В свою очередь, «Кэнакс» проиграли четвёртую встречу подряд.
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