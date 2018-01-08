Гол Кучерова и две передачи Наместникова принесли «Тампе» победу над «Детройтом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Янни Гурд (40-я и 57-я минуты), ещё по шайбе забросили Дэн Джирарди (9-я минута), Тайлер Джонсон (15) и Никита Кучеров (54). За «Детройт» голы забили Густав Нюквист (24) и Джастин Абделкейдер (44).

Нападающий «Лайтнинг» Владислав Наместников отдал 2 голевые передачи. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 14 минут 40 секунд. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал. Победная серия «Ред Уингз» прервалась на отметке в четыре матча.

Видео гола Джирарди с передачи Наместникова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Видео гола Кучерова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».