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Гол Кучерова и две передачи Наместникова принесли «Тампе» победу над «Детройтом»

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Янни Гурд (40-я и 57-я минуты), ещё по шайбе забросили Дэн Джирарди (9-я минута), Тайлер Джонсон (15) и Никита Кучеров (54). За «Детройт» голы забили Густав Нюквист (24) и Джастин Абделкейдер (44).

Нападающий «Лайтнинг» Владислав Наместников отдал 2 голевые передачи. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 14 минут 40 секунд. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал. Победная серия «Ред Уингз» прервалась на отметке в четыре матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 5
0:2, 1:1, 1:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Джирарди (Наместников, Гурд) – 08:56 (5x5), 0:2 – Джонсон (Джирарди, Палат) – 14:11 (5x5), 1:2 – Нюквист (Бертуцци, Зеттерберг) – 23:10 (5x5), 1:3 – Гурд (Киллорн, Наместников) – 39:00 (5x5), 2:3 – Абделкейдер – 43:06 (5x5), 2:4 – Кучеров (Стэмкос) – 53:42 (5x5), 2:5 – Гурд (Палат) – 56:05 (5x5)

Видео гола Джирарди с передачи Наместникова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Видео гола Кучерова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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