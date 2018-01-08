Кучеров догнал Овечкина в снайперской гонке

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке.



В матче с «Детройт Ред Уингз» нападающий «молний» забил 27-й гол в сезоне, всего на его счету 59 (27+32) очков в 42 матчах, он также является лидером гонки бомбардиров.



Овечкин отличился в игре с «Сент-Луис Блюз», которая проходила ранее в этот же день. В 42 матчах он набрал 45 (27+18) баллов за результативность.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.