Сергей Бобровский признан лучшим игроком матча с «Флоридой»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» со счётом 3:2 Б.



Лучшим игроком встречи признан голкипер «мундиров» Сергей Бобровский, который отразил 42 броска.



Второй звездой стал вратарь «Флориды» Джеймс Раймер, который сделал 46 сейвов. Третьей звездой признан нападающий «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа, который отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, а также реализовал решающий булллит.

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