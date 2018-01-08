Йео: у всех есть план игры против Овечкина, а он всё же бросает со своей точки

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео после поражения в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) прокомментировал игру Александра Овечкина, который набрал 2 (1+1) очка в большинстве.



«Понятно, что у нас был план игры против Овечкина в большинстве, у каждой команды в лиге он есть. Но по каким-то причинам у него всё равно получается наносить броски со своей точки. Он великолепный игрок, который поучаствовал в двух великолепных розыгрышах», — цитирует Йео журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».