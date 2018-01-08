Илья Сорокин признан лучшим вратарём недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов 20-й недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях.

– лучшим вратарём признан Илья Сорокин (ЦСКА), в трёх матчах одержавший три победы, две из них – на ноль. Коэффициент надёжности Сорокина в данных встречах – 0,33, он отразил 98,41% бросков. Сухая серия голкипера «армейцев» продолжается и составляет на данный момент 137 минут 45 секунд;

– лучшим защитником признан Евгений Медведев («Авангард»), одержавший вместе с командой две победы в трёх матчах и набравший в них 5 (1+4) очков (лучший результат в лиге среди игроков его амплуа). В матче с «Куньлунь Ред Стар» на счету защитника омичей победный гол, в игре с «Адмиралом» он отдал три передачи. Медведев также отметился 11 бросками по воротам, а его показатель полезности по итогам недели – «+5»;

– лучшим нападающим признан Владимир Ткачёв («Ак Барс»), в двух матчах одержавший с командой две победы. Форвард набрал в них 4 (3+1) очка. Показатель полезности казанского нападающего по итогам игровой недели составил «+4»;

– лучшим новичком признан нападающий Френкс Разгалс («Динамо» Рига), в двух матчах отметившийся голом. Разгарс завершил эти игры с нулевым показателем полезности, в среднем проводил на льду 11 минут 59 секунд и нанёс 5 бросков по воротам.