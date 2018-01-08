Бездомный экс-тафгай НХЛ: никто уже не болеет за меня и не видит моих проблем

Экс-тафгай НХЛ Стивен Пит, выступавший в «Вашингтон Кэпиталз» до 2004 года, рассказал о своих проблемах после завершения карьеры. Пит отрицает, что до сих пор употребляет наркотики, но его отец утверждает обратное. Сейчас у него нет дома, и он ночует в мотелях, у родителей своей девушки или в машине.

«Когда занавес опускается, никто не видит этой чертовой части. Никто сейчас не болеет за меня. Они не видят моих проблем. Лига меня бросила, отец в СМИ извратил мою ситуацию, я не опустившийся наркоман.



Не хочу хвастаться, но я был классным тафгаем. Я знал, как запугать соперника, как влиять на игру. Это единственное место, где тебе можно впадать в такую ярость.



Я стал замечать неладное под конец карьеры. Однажды меня удалили, и я не мог чётко разглядеть, что происходит на другом конце площадки, и почувствовал сенсорную перегрузку, как будто нахожусь в бассейне с кучей визжащих детей. Глубоко внутри я был до чёртиков напуган. Ты на льду, мимо тебя проносятся люди, а ты чувствуешь себя не в своей тарелке.



После НХЛ я хотел стать риэлтором, но не смог пройти обучающие курсы, хотя пытался дважды. Подрабатывал строителем и в мастерской «Харлей Дэвидсон». Из-за постоянных головных болей мне сложно сосредоточиться. Иногда я просыпаюсь, и мне просто тошно. Я расплачиваюсь за это. Я дважды был в реабилитационном центре, но не употребляю наркотиков с осени 2016 года. Я принимаю лекарства – антидепрессанты, нейролептики. Сейчас я никому не доверяю», — цитирует Пита National Post.

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