Толванен: досадно, Финляндия успешно начала МЧМ, но не смогла выиграть

Нападающий «Йокерита» и молодёжной сборной Финляндии Ээли Толванен подытожил выступление команды на чемпионате мира. Финны заняли третье место в группе и проиграли сборной Чехии в четвертьфинале, Толванен в пяти матчах отметился 6 (1+5) баллами за результативность, став одним из лучших бомбардиров команды.



«Да, результат МЧМ досадный. Мы начали его успешно, но не смогли выиграть. Я многого ждал от турнира, но не успел проявить себя в полной мере. Нормально провёл турнир», — цитирует Толванена Iltalehti.

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