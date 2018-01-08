Саморуков: в ЦСКА мне могли не дать шанса, а в Канаде можно быстрее развиваться

Защитник команды OHL «Гельф» и молодёжной сборной России Дмитрий Саморуков рассказал, что не жалеет об отъезде в Канаду.

«Пожалел, что уехал так поздно. Был бы поумнее, учил бы английский в школе. Приехал бы сюда уже с языком. Когда приезжаешь без языка, первые месяцы сложно. Я учил язык с репетитором. Первые недели было смешно: тренер ходил с переводчиком, чтобы что-нибудь мне объяснить, рисовал мне отдельно. Но потом ребята в команде помогли, русские знакомые в Канаде. Так что сейчас всё наладилось.



Я всю жизнь играл в ЦСКА. И я понимал, если хочу достичь чего-то большего, надо двигаться и попадать в Канадскую лигу, а потом стараться пробиваться в АХЛ. Я чётко осознавал: если останусь в ЦСКА, мне могут просто не дать шанса показать себя. И в отличие от России, здесь, в Канаде, я работаю над собой, мне помогают люди. Я 24 часа живу хоккеем и могу развиваться быстрее.



У меня была поставлена задача – уехать играть в Америку, играть в лучшей лиге мира. Ты всегда сможешь вернуться. Но поиграть за океаном – бесценный опыт», — цитирует Саморукова AllHockey.ru.