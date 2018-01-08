Мозес: в «Йокерите» мне комфортнее, в СКА Знарок совсем не говорил по-английски

Нападающий «Йокерита» Стив Мозес поделился впечатлениями от возвращения в финскую команду, за которую выступал с 2012 по 2015 год. Следующие два года Мозес провёл в СКА, с которым в 2017-м выиграл кубок Гагарина, а этот сезон начинал в АХЛ.



«Это по-прежнему отличная организация, многое выглядит так же, как было, когда я уходил. Команда практически полностью поменялась, но в остальном ничего не изменилось.



И «Йокерит», и СКА – высококлассные организации, в которых очень хорошо относятся к игрокам. Но лично мне более комфортно здесь, потому что все игроки и тренеры разговаривают по-английски. В прошлом сезоне в Санкт-Петербурге главный тренер (Олег Знарок. – Прим. «Чемпионата») вообще не говорил по-английски, мне было тяжело», — цитирует Мозеса Jatkoaika.

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