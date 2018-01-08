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Тривино: перспектива играть за Казахстан вызывает восторг, был бы горд этим

Хоккей

Нападающий системы астанинского «Барыса» Кори Тривино поделился мнением о кризисе в клубе и перспективах выступления за сборную Казахстана.

«Думаю, что моральный дух в коллективе сейчас стал ниже из-за какой-то неудачи. Игроки и тренеры «Барыса» должны помнить, что они великолепны, должны сплотиться воедино, чтобы мощно закончить сезон и выйти в плей-офф. Считаю, что они могут это сделать.

Согласился бы играть за сборную Казахстана? Был бы горд играть за сборную Казахстана, такая перспектива вызывает у меня восторг! Мы много раз говорили об этом с моей подругой Татьяной, и мысль о том, что подобное может в один прекрасный день произойти, приносила нам много радости!» — цитирует Тривино Sports.kz.

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