Бобровский — о шайбе после рикошета: такое случается, это не поддаётся контролю

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал свой второй пропущенный гол в матче с «Флоридой Пантерз» (3:2 ОТ). Напомним, вратарь пропустил гол после броска Александра Баркова, поменявшего траекторию из-за рикошета.



«Такое случается. Самое главное, что мы взяли два очка. А такие рикошеты нам контролировать не под силу. Это могло случиться в первом периоде, но случилось в третьем», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.



Посмотреть видео голов матча можно на официальном канале НХЛ в YouTube.

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