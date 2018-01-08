Дубль Райана Стоа помог «Спартаку» взять верх над «Нефтехимиком»

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком», игра закончилась со счётом 3:2. Команда Андрея Назарова потерпела поражение в пяти из последних шести матчей.



В составе красно-белых дублем отметился Райан Стоа, ещё одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко. У «Нефтехимика» голы на свой счёт сумели записать Жига Еглич и Камиль Фазылзянов.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

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