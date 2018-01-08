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Дубль Райана Стоа помог «Спартаку» взять верх над «Нефтехимиком»

Хоккей

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком», игра закончилась со счётом 3:2. Команда Андрея Назарова потерпела поражение в пяти из последних шести матчей.

В составе красно-белых дублем отметился Райан Стоа, ещё одну шайбу забросил Вячеслав Лещенко. У «Нефтехимика» голы на свой счёт сумели записать Жига Еглич и Камиль Фазылзянов.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 17:00 МСК
Спартак
Москва
3 : 2
1:1, 2:1, 0:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Стоа (Лаюнен, Хохлачёв) – 00:34 (5x5), 1:1 – Еглич (Эверберг) – 10:11 (5x5), 2:1 – Лещенко (Калинин, Хохлачёв) – 26:41 (5x5), 2:2 – Фазылзянов (Куликов) – 27:30 (5x5), 3:2 – Стоа (Кольцов, Хохлачёв) – 28:25 (5x5)

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

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