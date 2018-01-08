Рижское «Динамо» потеряло шансы на попадание в плей-офф-2018

В своих сегодняшних матчах московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь» одержали победы над «Нефтехимиком» (3:2) и «Ак Барсом» (5:2) соответственно. Таким образом, шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина—2018 потеряло рижское «Динамо», у которого сейчас 42 очка после 46 матчей и последнее место в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Воробьёв сохранит «Динамо» в восьмёрке. Кто выйдет в плей-офф на Западе? Лидеры Запада известны, а за четыре места разгорится нешуточная борьба.