Назаров — об отказах тренеров от Матча звёзд: главное, что едут красивые девушки

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал отказ нескольких тренеров от участия в Матче звёзд — 2018.



«Вы знаете, я не хочу комментировать решения своих коллег. Самое главное, что красивые девушки не отказываются, они едут. Все будем с большим удовольствием за ними наблюдать. Надеемся, что они наденут красивые платья. Регламент не позволяет, у девушек будут пиджаки? Тоже хорошо. Самое главное, что девушка не отказывается. Будет на что посмотреть», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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