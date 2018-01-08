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Билялетдинов: «Ак Барс» допустил ошибки в обороне, причём не только защитники

Хоккей

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с «Северсталью» (2:5).

«У нас второй матч подряд, в котором мы неудачно играем во втором периоде. Сыграли не так, как планировали. Были ошибки в обороне. Это не только защитники, но и нападающие. В обороне сыграли недостаточно аккуратно. Будем работать и стараться улучшить свою игру.

Не было ли желания заменить голкипера? Нет, не было», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба.

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