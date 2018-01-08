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Гулявцев: для «Северстали» каждый матч — как финальный, боремся за плей-офф

Хоккей

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от выигранного матча с казанским «Ак Барсом», который закончился со счётом 5:2.

«Для нас каждый матч — как финальный. Боремся за место в плей-офф. «Ак Барс» мощно атаковал, мы хорошо сыграли в обороне. Нас хорошо выручал Гудачек. Радует, что во втором матче подряд мы забиваем пять голов», — приводит слова Гулявцева официальный сайт казанской команды.

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«Северсталь» обыграла «Ак Барс», вернувшись в зону плей-офф
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