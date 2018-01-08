Дергачёв — об отменённых голах «Нефтехимика»: ничего удивительного не было

Нападающий «Спартака» Александр Дергачёв поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (3:2).



«Думаю, был открытый хоккей. «Нефтехимик» играет в энергозатратный хоккей, поэтому сегодня было много контратак с обеих сторон. Наверное, потому и получилось, что где-то у каждой команды были провалы. Считаю, сегодня эпизодами хоккей был очень интересный. Видел ли, чтобы у команды отменяли два гола? Даже не помню. Думаю, было такое. Наверное, в современном хоккее уже всё было, даже в моей хоккейной жизни уже многое случалось. Ничего удивительного в сегодняшних эпизодах не было.



Как сыграл после пропущенного месяца из-за травмы? Думал, будет хуже. Мы хорошо работаем с нашим тренером по физподготовке, поэтому более-менее нормально вошёл в игру. Но надо еще очень много поработать над физическим состоянием», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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