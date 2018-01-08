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Кудако — о первой за 135 матчей шайбе: удачно попал, подумал, наконец-то

Хоккей

Защитник череповецкой «Северстали» Вадим Кудако прокомментировал гол в матче с «Ак Барсом» (5:2). Гол стал первым для 20-летнего хоккеиста в КХЛ, и для этого ему понадобилось провести 135 матчей.

«Ак Барс» не зря идет на первом месте на Востоке. Играющая команда. Сами играют в комбинационный хоккей и дают играть сопернику. Мы знали это. Готовились. Делали все правильно, проще. Навязывали свой хоккей. Ведя в счете, не всегда обязательно играть на удержание, если ты можешь прессинговать. Это сбивает с толку соперника. Им сложнее становится сравнивать. Была тренерская установка. Мы сделали все правильно и не дали сопернику забить.

Мой первый гол в КХЛ? Когда забил, подумал, наконец-то. Партнёры всё сделали, выцарапали шайбу из борьбы. Дистанция до ворот была небольшой, удачно попал", — цитирует Кудако официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Защитник «Северстали» Вадим Кудако забил 1-й гол в КХЛ в 135-й игре
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