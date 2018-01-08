Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: девятая подряд победа новокузнецкого «Металлурга»

В Высшей хоккейной лиге сегодня прошло семь матчей.
«Звезда» в буллитной серии уступила красноярскому «Соколу» в серии буллитов со счётом 2:3 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 13:00 МСК
Звезда
Чехов
2 : 3
1:1, 0:0, 1:1, 0:1, 0:1
Сокол
Красноярск
0:1 – Андрющенко (Таталин, Назаров) – 12:26 (5x5), 1:1 – Силаев (Цветков, Мокин) – 16:43 (5x5), 1:2 – Андрющенко (Назаров, Озолиньш) – 48:33 (5x5), 2:2 – Макеев (Пешехонов) – 59:38 (5x5), 2:3 – Закарлюкин – 65:00 (5x5)
Китайский «Чэн Тоу» потерпел поражение от новокузнецкого «Металлурга» — 1:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 13:30 МСК
Чэн Тоу
Цзилинь
1 : 3
1:0, 0:1, 0:2
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Ячменёв (Моисеев) – 11:32 (5x5), 1:1 – Романцев (Дюрягин) – 21:49 (4x5), 1:2 – Коростин (Гуляев, Макаров) – 50:18 (5x5), 1:3 – Дюрягин (Кокшаров, Макаров) – 59:26 (en)
«Молот-Прикамье» в буллитной серии оказался сильнее тюменского «Рубина» — 2:1 Б.
ВХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 15:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
2 : 1
0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Рубин
Тюмень
1:0 – Дубовицкий (Синелёв, Петров) – 54:46 (5x5), 1:1 – Потякин (Кунгурцев, Артамонов) – 54:55 (5x5), 2:1 – Чистяков – 65:00 ( ПБ)
«Торос» дома уступил «Зауралью» — 2:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
2 : 3
0:2, 1:1, 1:0
Зауралье
Курган
0:1 – Безносов (Авраменко) – 08:52 (5x5), 0:2 – Кротиков (Янчевский, Князев) – 16:10 (5x5), 1:2 – Лукин (Возовик, Бочков) – 30:21 (5x5), 1:3 – Рехтин (Колготин, Чечин) – 38:10 (5x4), 2:3 – Постников – 40:51 (5x5)
«Ижсталь» дома оказалась сильнее «Торпедо» — 5:4.
ВХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
5 : 4
2:1, 1:1, 2:2
Торпедо
Усть-Каменогорск
1:0 – Мнихович (Кучкин) – 09:36 (5x5), 1:1 – Соренсон (Быков) – 18:07 (5x5), 2:1 – Кодола – 19:01 (5x4), 3:1 – Мнихович – 22:25 (5x5), 3:2 – Соренсон (Миллер, Милёхин) – 28:53 (5x4), 4:2 – Кучкин (Мнихович) – 40:58 (5x5), 4:3 – Шин (Рымарев) – 47:22 (5x4), 5:3 – Баженов (Мнихович) – 47:52 (5x5), 5:4 – Игнашин (Рымарев) – 59:44 (5x5)
«Нефтяник» одержал победу над «Сарыаркой» — 5:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
5 : 2
1:0, 2:0, 2:2
Сарыарка
Караганда
1:0 – Чиглинцев – 17:05 (5x5), 2:0 – Остроухов (Воеводин) – 20:31 (5x5), 3:0 – Хапов (Воеводин) – 36:56 (5x4), 3:1 – Сарваров (Дюков, Тамбиев) – 44:48 (5x4), 3:2 – Сарваров (Ломако, Ердаков) – 53:32 (5x5), 4:2 – Адамчук (Ядроец, Байкеев) – 56:25 (5x4), 5:2 – Гильманов (Ядроец, Воеводин) – 58:21 (5x5)
«Химик» взял верх над «Ермаком» — 5:3.
ВХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
5 : 3
2:1, 3:1, 0:1
Ермак
Ангарск
1:0 – Кляузов (Шацкий) – 01:54 (5x5), 1:1 – Михайлов (Карлин, Воробьёв) – 12:08 (5x5), 2:1 – Шацкий (Павлюков, Кляузов) – 13:35 (5x5), 3:1 – Ли (Квартальнов, Смирнов) – 24:23 (5x5), 4:1 – Квартальнов (Куваев) – 32:29 (5x5), 4:2 – Раенко (Воронин) – 36:30 (5x5), 5:2 – Королёв (Бобров) – 36:51 (5x5), 5:3 – Юшков (Ванин, Пайор) – 47:35 (5x5)
В МХЛ сегодня прошло две игры.
«Атланты» в буллитной серии одолели «Русских Витязей» — 3:2 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 13:00 МСК
Атланты
Московская область
3 : 2
1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Правило (Зимин, Дудкин) – 13:06 (5x4), 2:0 – Морозов (Силантьев, Клепко) – 48:22 (5x5), 2:1 – Горохов (Верба) – 52:15 (5x5), 2:2 – Замбахидзе (Чуйков) – 53:04 (5x5), 3:2 – Полуэктов – 65:00 ( ПБ)
«Крылья Советов» уверенно обыграли МХК «Капитан» — 4:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
4 : 0
1:0, 2:0, 1:0
Капитан
Ступино
1:0 – Рыженьков (Горчилин, Михасёнок) – 13:37 (5x4), 2:0 – Новосёлов (Порошин, Пульников) – 22:34 (5x5), 3:0 – Порошин (Алексеев, Пульников) – 39:23 (5x4), 4:0 – Дмитричев (Афанасов) – 52:29 (5x5)
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