Анкипанс: недовольны первым периодом, «Сочи» заслужил два очка

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от поражения в матче с ХК «Сочи» (3:4 Б).



«Мы недовольны первым периодом. Во втором начали играть в свою игру, в третьем нас надломил второй гол. По большому счету, соперник заслуживал эти два очка. С победой, «Сочи», — приводит слова специалиста официальный сайт ХК „Сочи“.



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«Сочи» по буллитам одолел рижское «Динамо», выиграв четвёртый матч кряду