Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Анкипанс: недовольны первым периодом, «Сочи» заслужил два очка

Хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс поделился впечатлениями от поражения в матче с ХК «Сочи» (3:4 Б).

«Мы недовольны первым периодом. Во втором начали играть в свою игру, в третьем нас надломил второй гол. По большому счету, соперник заслуживал эти два очка. С победой, «Сочи», — приводит слова специалиста официальный сайт ХК „Сочи“.

Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“

«Сочи» по буллитам одолел рижское «Динамо», выиграв четвёртый матч кряду
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент