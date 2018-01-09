«Торонто» — «Коламбус»: Бобровский остановил выход «один в ноль» в овертайме

«Коламбус Блю Джекетс» одержал волевую победу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Проигрывая 0:2 в третьем периоде, «мундиры» сравняли счёт и выиграли в овертайме – 3:2.



В дополнительное время нападающий «Торонто» Тайлер Бозак вышел один на один с Сергеем Бобровским, но не смог переиграть российского вратаря, который отразил бросок блином.



Всего Бобровский совершил за матч 35 сейвов и одержал свою 21-ю победу в сезоне.

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